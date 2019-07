Museumsskip på besøk

NAMDALSAVISA

Museumsskipet M/S Gamle Oksøy kommer til Rørvik 21. juli og har behov for å ligge ved kai til 22. juli. Direktør Espen Frøysland ved Lindesnes fyrmuseum har forespurt Vikna kommune om noen kommunal kai kan brukes for museumsskipet. I brevet til kommunen oppgis det at skipet er 42 meter langt og stikker 3,7 meter dypt.