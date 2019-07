NIL må på trenerjakt

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er ulike årsaker til at samarbeidet avsluttes, men trenerne og klubben ble enige om dette sammen. En av grunnene er at Preben Dahlberg er klar for nye oppgaver som soneansvarlig i namdalsk fotball, sier Ivar Andreas Asbøll som har hovedansvaret for jente- og damefotballen i NIL fotball.