– Mer motivert enn noensinne

NAMSOS: Det har vært en turbulent vår for alpinkjøreren fra Namsos. Etter at fjorårets sesong ikke endte som planlagt og Saugestad i mai fikk beskjed om at han ble vraket fra landslaget, var 26-åringen nokså bestemt på at det var på tide å legge slalåmskiene på hylla.