Namdalingene er flinke til å bruke flyteutstyr

Politiet skryter av båtfolket

Trøndere oppfører seg eksemplarisk på sjøen ifølge politiet. Så langt i sommer er 400 fritidsbåter kontrollert, og politiet fryder seg over at det kun er et fåtall som ikke følger regelverket til sjøs.