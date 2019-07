– Folk her blir engstelige

NAMDALSAVISA

SNÅSA: I torsdagens NA sto Arne Marius Kaldal fram med sin opplevelse med ambulansetjenesten, etter at han ble slått ned og brakk kjeven i Snåsa for et par uker siden. Da AMK ble kontaktet, ble han henvist til privatbil eller taxi for å komme seg til legevakt. Natt til mandag 24. juni måtte fire unge mennesker også vente lenge (mellom 35 og 45 minutter) på ambulansen etter ei utforkjøring i samme kommune.