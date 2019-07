Her er ti apper som er kjekk å ha når du skal ut å reise

NAMDALSAVISA

NAMDAL: I en rykende fersk pressemelding fra Norsk Friluftsliv presenteres ti gratis applikasjoner, eller «apper» som de også kalles», som de anbefaler å laste ned på telefonen dersom du skal på tur i sommer.

Appene varierer fra kategoriene morsomme til lærerik, og passer ifølge Norsk Friluftsliv godt enden du skal på fjelltur, fisketur, langtur eller en enkel tur i nærområdet.

– Sommeren er høysesong for friluftsliv og vi håper noen av disse appene kan inspirere flere til å komme seg ut i aktivitet! Men husk at hvis mobilen dør, er ingen av disse appene til noe hjelp. Det viktigste du tar med deg på tur er godt vett, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Norsk Friluftsliv er en paraplyorganisasjon for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle.

Kategorisert Llste over appene ser du nedenfor:

Finn nye turruter og turmål

UT.no: Turplanleggeren fra Den Norske Turistforening, finnes både som app og nettside. Her finner du over 12.000 turforslag og 1.200 hytter over hele landet. Du kan filtrere på ulike typer turforslag som for eksempel fotturer, eller sykkelturer. Turene er merket med vanskelighetsgrad, så her finner man noe for alle!

GodTur: Er en turportal som tilbyr ulike kart og turforslag fra hele landet, den finnes både som app og nettside. I tillegg har de oversikt over andre friluftsanlegg, som gapahuker, badeplasser, åpne hytter og rasteplasser. Portalen er utviklet av Friluftsrådenes Landsforbund og Statskog.

Sjekk vær og vann

Pent.no : Er været litt usikkert? Denne appen sammenligner værmeldingen fra Yr og Storm. Her kan du selv velge hvem du vil høre på.

Dukkert: Er du av dem som må ha en viss temperatur før du hopper i vannet? Denne appen viser badetemperaturen der du er. Du kan også få tips til nye fine badeplasser.

Sanking og fiske

Digital soppkontroll:Denne sommeren er det spådd mye sopp!Appen lar deg enkelt laste opp bilder av sopp du finner. Soppkyndige går gjennom bildene og svarer på om det er en matsopp, eller ikke. I tillegg kan du finne nærmeste soppkontroll, oversikt over ulike sopparter og råd for soppturen.

NJFF: I denne appen finner du oversikt over de mest populære fiskeartene, både i saltvann og ferskvann, og tips til hva de biter på! Den har også oversikt over tilrettelagte fiskeplasser og båtramper over hele landet. Tips:Fiskekort kan bestilles fra inatur.no inatur.no eller ved lokale utsalg.

Gøy for hele familien

Stolpejakten: Er et lavterskeltilbud, hvor du skal finne stolper plassert rundt i nærmiljøet. Stolpene registreres i app eller på nettsiden. Det er en fin måte å bli bedre kjent på tur i byen, eller distriktet. Stolpejakten passer for både unge og gamle og er tilrettelagt for de med funksjonsnedsetting.

Viltappen: Denne appen, laget av Svenska Jägerförbundet,er et must for naturinteresserte. Viltappen gir deg utfyllende informasjon om de fleste dyrene du kan komme til å se, høre eller se sporene av i naturen. Kjekk hvis man vil dra på skattejakt med barna, og lete etter dyrespor.

WhatBird: Lurer du på hvilken fugl du hører? Denne appen kan hjelpe deg med å finne det ut! Appen tar opp lyden og gir deg et forslag på hvilken fugl det kan være. Appen kjenner 22 av de mest kjente sangfuglene våre.

Trøbbel?