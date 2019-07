Nedlastet av 40.000 spillere

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Jeg syns det er kjempemorsomt å være blant finalistene som kjemper om de gjeveste premiene. Likevel prøver jeg å ikke ha for store forhåpninger. De andre konkurrentene er veldig flinke, sier Malin Skomsvold litt beskjedent.

28-åringen fra Namsos er nemlig en av ti finalister som er plukket ut til den siste og avgjørende runden i konkurransen til spillutvikler-studioet «Studio Wildcard». Konkurransen går ut på å kåre den beste «modden», eller tilleggspakken, som det heter på norsk, til spillet «Ark: Survival Evolved».

Handler om å overleve

Handlinga i spillet «Ark: Survival Evolved» baserer seg i grove trekk på å overleve i en verden hvor man bygger hus, temmer dinosaurer og sloss mot andre spill-karakterer.

Malins tilleggspakke, som hun har jobbet med i over to år, heter «Parados» og legger til en rekke nye egenskaper ved spillet.

– Jeg har lagd nesten 200 nye dinosaurer, bygninger, våpen og rustninger. I tillegg kan man temme dyr for å ri på dem, bygge bygninger og ha det morsomt med spesial-angrepene mine, forklarer hun.

Over 40.000 brukere

I skrivende stund er Malins «mod» nedlastet av godt over 40.000 spillere fra hele verden. Det setter hun selvfølgelig veldig stor pris på.

– Mange liker at jeg bruker ekstra tid på å jobbe med utseende til dinosaurene i spillet, og at jeg lager spesielle angrep, sier hun og legger til at det er stort sett bare positive tilbakemeldinger å få av brukerne.

– Hva tror du gjør din «mod» så populær?

– Det tror jeg er på grunn av hvordan dinosaurene ser ut, og på grunn av de spesielle angrepene. Dette gjør spillet mye morsommere. Jeg har blant annet skapt en pingvin som heter «Pipsqueak» og en fugl som heter «Firequacker», sier hun.

Ny datamaskin

Den offisielle avstemminga i konkurransen starter om et par dager, men vinnerne blir kåret 29. juli. Det er stemmene fra folket som bestemmer hvem som stikker av med premiene.

Hva Malin skal bruke premiepengene på dersom hun stikker av med seieren, er hun litt usikker på. Hun legger likevel ikke skjul på at det frister med en ny datamaskin.

– Det blir aldri feil med en ny pc, humrer Malin.