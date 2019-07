Nesten ingen unge røyker – men flere snuser

NAMDALSAVISA

Spesielt blant ungdom har antall dagligrøykere gått betraktelig ned siden forrige Hunt 2-undersøkelsen for rundt 22 år siden. Nå viser tallene at bare 0,5 prosent blant ungdom er dagligrøykere, mens det var 5,8 prosent tilbake i 1997. I 1984 røykte 12 prosent av ungdommene, mens snusbruken var minimal (0,2 prosent). Snusbruken har imidlertid gått nesten like mye opp blant ungdom, som røykinga har gått ned. Tallene fra Hunt4-undersøkelsen viser at 9,4 prosent av ungdommene bruker snus.