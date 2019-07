– Det rørte på seg og var skikkelig heslig!

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Det var onsdag kveld at Aud Elin og ektemannen Oskar Saugestad snublet over det de trodde var et tau eller noe lignende da de gikk sin vante turrunde på en skogsbilveg i et område ikke langt fra gården deres i Overhalla.

– Vi var sikre på at det var et tau som lå over vegen, men vi stusset likevel over den spesielle blåfargen som var på det, sier Aud Elin. Og det skulle raskt vise seg at det ikke var et tau ekteparet hadde sett, men noe helt annet.

– Oskar bøyde seg ned for å fjerne «tauet», men vi oppdaget i stedet tusenvis av små blåfargede larver som ålte seg over grusvegen.

– Jeg får frysninger bare av å tenke på det, skyter Aud Elin inn.

To meter langt

Hun anslår at det spesielle turfølget besto av flere tusen larver, og forteller at lengden på rekka var et sted i underkant av to meter.

– Vi lot oss fascinere av fargen på larvene, men det hele var for det meste ekkelt. Mannen min jobber i et skadedyrfirma, og også han syns dette var skikkelig ufyselig, humrer Aud Elin.

Derfor er ekteparet klokkeklare på at dette er et syn de ikke ønsker å være vitne til en gang til.

– Nå har vi sett det en gang, og det holder i massevis. Vi sitter igjen med en følelse av skrekkblandet fryd, men det er ikke noe vi ønsker å se igjen.

Hærorm

Det var NRK Trøndelag som omtalte saken først. Til NRK opplyser førsteamanuensis ved NTNU Vitenskapsmuseet, Frode Ødegaard, at dette fenomenet kalles for hærorm, og oppstår når mygglarvene fra typen hærmygg flokker sammen på den måten som Aud Elin og Oskar fikk se.

– Det er lite kunnskap om dette, først og fremst fordi det er et sjeldent fenomen, men også fordi det er insekter som er veldig lite studert, sier Ødegaard til NRK og legger til:

– At de flokker seg sammen er et kjent fenomen i biologien, en type flokkadferd for å unngå å bli spist.

Årsaken til at larvene flokker seg sammen, skal visstnok være fordi de står i fare for å tørke ut, og vil derfor søke mot midten for å opprettholde fuktighet, skriver NRK.