Ikke visste jeg at det var sommeren

Der ble jeg akkurat for sen til å lufte mine betraktninger om den mildt sagt skuffende sommeren vi har hatt i Namdalen så langt i år. I snart tre uker har liksomsola på baksida av NA hånet oss med nulltallet, som forteller en sannhet vi helst kunne ha ønsket hadde vært en løgn; null sommerdager.

Det var inntil fredag, da papirsola for første gang på snart en måned ikke har lagt humøret i grus allerede før morgenkaffen. Et skinnende ettall figurerte som et håndfast og etterlengtet bevis på at sommeren nå endelig har ankommet Namdalen.

Jeg krysser fingrene for at det blir lenge til neste gang Vær-Terje daglig skal gi oss falske håp på Dagsrevyen.

Dere kan bare angre, alle dere spontanferierende, sydenbaserte namdalinger med sprengte feriebudsjetter som ikke klarte å vente. For finnes det egentlig noen bedre plass å være enn i vakre Namdalen når sola skinner og gradestokken passerer enhetsprisen på krone-isen? Hver av oss nordmenn spiser for øvrig i snitt seks krone-is hvert år. Sånn, da vet du hva du har å gjøre i helga. Is smaker som kjent best i sola.

Du skal imidlertid være forsiktig med å gå og vente for lenge på godværet. Bunnsommeren i 1981 ga oss skarve tre dager over 20 grader i juli måned. Det finnes ingen garanti for godt vær. Plutselig er ferien over, og det eneste du har bedrevet de siste to månedene er å sitte inne og sture over tapte opplevelser. Da kan du takke deg selv. Ja, for Namdalen er et vakkert sted selv når sola ikke skinner.

Ikke la det hindre deg om sola mot all formodning skulle takke for seg om noen dager. Opplevelser kan skapes likevel. Så får vi bare leve med at de som har tippet over 14 sommerdager, ikke vinner sommerskinka i år.

Til slutt vil jeg derfor ønske alle En riktig god sommer med noen lånte ord fra den svenske forfatteren Stig Johansson: «Alla dessa dagar som kom och gick, inte visste jag at det var livet.»

Nyt sommerværet så lenge det varer. Du vet aldri når solbriller og sandaler må byttes ut med sydvest og gummistøvler.