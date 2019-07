Har kontroll på 7.500 laks på rømmen

NAMDALSAVISA

BINDAL: Det opplyste oppdrettsselskapet på sin facebookside fredag:

Per i dag fredag 19. juli er registrert gjenfangst på 6.700 laks, samt at det er meldt inn om lag 800 som alt er tatt – men som ikke er levert ved mottak. Totalt er det altså så langt tale om en gjenfangst på 7.500 av det rømte antallet på 49.000 fra lokalitet Oksbåsen, opplyser SinkabergHansen As.

127 tonn oppdrettslaks på rømmen: – Et betydelig tap SinkabergHansen har nå registrert hvor mange laks som rømte fra Oksåsbåsen tidligere denne uka.

Fiskeridirektoratet har pålagt selskapet å drive fortsatt gjenfangst.

– Vi har avgjort at ordninga med dusørfiske i alle fall skal foregå til og med avsluttet levering tirsdag 23. juli. I løpet av tirsdag vil det bli gjort – og bekjentgjort – ei ny beslutning rundt dusørfisket, skriver SinkabergHansen som takker alle frivillige som gjør en innsats for å bidra til gjenfangsten.