– Kan samarbeide med alle

NAMSOS: Det siste året har Senterpartiet gang på gang hatt grunn til å juble over gjentatte rekord-meningsmålinger på landsbasis. På målinga gjort av Opinion på oppdrag fra Fri Fagbevegelse, Dagsavisen og ANB i juni, fikk partiet 16,9 prosents oppslutning. Aldri før har de ligget så høyt. Og med knapt to måneder igjen til kommunestyre- og fylkestingsvalget, ser Senterpartiet ut til å gå mot et brakvalg.