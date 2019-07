Byttet ut gårdsdrift med bærproduksjon

NAMDALSAVISA

BINDALSEIDET: Magnar tok over gården etter sin far i 1995. Der drev de med svineproduksjon og ammekyr. Sykdommen han fikk i 2000 tok for mye krefter, og verken han eller broren klarte å holde gården i gang. De bestemte seg for å selge dyra. Etter nedturen startet han å kjøre buss med skoleelever. Det skulle heller ikke vare lenge. Noen få år etter den første sykdommen ble Magnar rammet av et nytt sykdomstilfelle, og kunne ikke fortsette å kjøre buss.