Jøa tok tilbake vandrepokalen under årets showkamp, som ble et flott arrangement på Toppen stadion

Først tapte Kai-André loddtrekninga – så ble han den store helten

Da ingen av de faste keeperne var tilgjengelig, ble det Kai-André Karlsen som måtte vokte buret for Jøa under årets showkamp på Toppen stadion. Det viste seg å være en nokså god erstatter – for å si det mildt.