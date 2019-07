«Ørnerovet» traff blink

«Slik kan kultur være med å øke bolysten og stimulere til at folk blir værende»

NAMDALSAVISA

Helgas oppsetning av «Ørnerovet» – en musikal basert på hendelsene da den gang fem år gamle Svanhild Hartvigsen forsvant og ble funnet igjen ved en ørnereir på Leka, ble en kjempesuksess. Fire utsolgte forestillinger, musikk, historie og regi som får kjempeskryt av anmeldere og publikum, og en fantastisk innsats av barn og amatørskuespillere gjorde «Ørnerovet» til et løft for hele Leka-samfunnet.

Mest heder skal gå til Bjørn Sigurd Larsen, eks-journalist og opprinnelig Oslo-mann, som har gjort lekværing av seg og skrev både tekst og musikk til dramaet.

Musikalen har vakt oppsikt utenfor Leka og Namdalen, og Adresseavisen brukte den som et utgangspunkt for en kommentar som løfter fram muligheten slik engasjement gir for økt tilflytting til øya.

Uavhengig av hva man mener skjedde med vesle Svanhild den gangen for 90 år siden, er «Ørnerovet» et godt eksempel på hva som kan skapes når gode lokale krefter forenes med kreative krefter utenfra, og en går sammen om å løfte fram det som er særegent og unikt med plassen en bor på. Slik kan kultur være med å øke bolysten og stimulere til at folk blir værende også i utkantene.

Leka-samfunnet trengte en slik positiv innsprøyting etter mye fokus på kommunesammenslåing og krangel. «Ørnerovet» fjerner ikke de grunnleggende utfordringene som ligger i det å være en utkantkommune under press, men viser hva som er mulig å få til når en jobber sammen med et felles mål.

Spelet om ørnerovet ble en magisk opplevelse Rørte med herlig kreativitet og humor Spelet om ørnerovet ble alt det vi håpet på, og mye mer enn det.