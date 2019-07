– Skal vi redde verden ved å rasere den?

NAMDALSAVISA

– Jeg frykter at dette kan være starten på vindpark-æraen. Hvordan ser det ut i fjellene om 20 år? Jeg vil at de som kommer etter meg skal få oppleve det samme som jeg har gjort. Gå med sekken innover fjellet, med fiskestang og børse i hendene og utforske nytt land bak neste fjell. Hvis det skal skje så står kampen nå. Hver for oss har vi ikke sjans, men sammen er vi sterke. Kjemp for at de som kommer etter oss også skal få oppleve ryper i fjellet og stor ørret i vannene, skriver Jens Kvernmo i et Facebook-innlegg, fredag 19. juli.