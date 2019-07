Roy fra Trondheim fikk napp da han søkte på havbruksjobb i Rørvik

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Strategisk Næringsplan for Ytre Namdal har som mål å opprette 1.000 nye arbeidsplasser innen 2025. Næringslivet i regionen innser at det er for få ytternamdalinger i forhold til behovet og på bakgrunn av det ble prosjektgruppa BlueRec opprettet.