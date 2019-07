NAMDALSAVISA

SJØÅSEN: Klokka 18.28 mandag kveld melder politiet at de har gjennomført en trafikkontroll på fylkesveg 17 ved Sjøåsen.

Under kontrollen ble to sjåfører tatt for å kjøre for fort i 60-sona.

Begge fikk forenklede forelegg for overtredelsene, og høyeste hastighet ble målt til 80 km/t.