Hjerteslag avlyser konserten under Rørvikdagan

NAMDALSAVISA

RØRVIK: – Vi er oppriktig lei oss for at vi må kansellere konserten på Rørvikdagan, da sentrale medlemmer er ute med sykdom. Bandet hadde sett fram til å møte Rørvik-publikummet, og vi håper at vi får anledning til å møte publikum i Rørvik ved en senere anledning, heter det i en uttalelse fra Hjerteslag.