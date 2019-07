Klare for A-sluttspill: – Har lagt ned en kjempeinnsats

NAMDALSAVISA

HJØRRING: Etter 1-0-seier over Stokke i åpningskampen tirsdag, slo namsosingene Football Club of Beirut Academy 3–0 i andre oppgjør i gruppespillet. Dermed kunne de blåkledde sikre avansement til A-sluttspillet med seier over Otta onsdag ettermiddag.