Klarer å fange den rå energien på plate

Tiger City Jukes er for veteraner i den norske bluesen å regne, og de har i løpet av karrieren levert flere svært sterke plater. Men mest av alt er nok dette bandet beryktet for sine intense konserter.

Derfor er det hyggelig å få høre bandet live på plate igjen, særlig siden låtutvalget i hovedsak er tatt fra den forrige studioplata «Moonlight Crying». Grunnen til at dette er ei plate som egner seg så godt i et liveformat er – i tillegg til gode låter – at bandet låter stort og kraftig med hele ni musikere på scenen.

Utfolder seg vakkert

Plata åpner med «Man Overboard», en groovy sak med mye koring som drar låta litt inn i soul-landskap.

Deretter kommer kontrastene som preger plata. Det skapes nemlig en gjennomgående fin dynamikk ved at bandet veksler i uttrykket. Eksempelvis følges den mørke, suggererende «Hoodooed» av den mer energisk-lystige «Sunray».

«Demon» føles mer old school ut, både musikalsk og tematisk. Deretter følger «Before the Night is Old», som er en mer melankolsk og neddempet låt. Vakkert og ømt utført med ei smektende blåserrekke som løfter låta ytterligere.

«Lazy Days» er alt annet enn lat, der den fyker av gårde i et energisk tempo. Dette er virkelig ei gladlåt som man også hører at publikum er med på for alvor. Dette er absolutt et av høydepunktene, og viser meloditeften og trøkket som bor i bandet.

Mer tilbakelent blir det i «How Blue Can You Get», som med sine ni minutter er en lang og fin bluesmaraton med herlige solopartier og en jam-preget følelse. Deretter følger tøffe «Backseat Love Affair», før sensitive og vakre «Save Your Breath» bryter opp. Plata avsluttes med rolige «Shine Your Light» og energiske «Shakin’ All Over», og fastslår bare hvilket herlig orkester Tiger City Jukes er.

Velbalansert opplevelse

Tiger City Jukes består av en lang rekke enestående dyktige musikere, men heldigvis faller de aldri for fristelsen å gjøre dette til en «show piece»-plate. Her brukes musikalsk kløkt til å skape en organisk lytteropplevelse hvor stemninga får stå i front.

Stemninga er påtakelig. Det er tidvis mørkt, mystisk – lett og lystig i det andre øyeblikket.

Det er ingen tvil om at bandet fortsatt befinner seg blant det ypperste innen norsk blues. De har et solid komp hvor enkeltinstrumentene gis plass til å skinne både sammen og hver for seg.

Tidløst uttrykk

Det blandes også ulike stilarter på en måte som skiller dem ut. Bandet forener stilene i et ganske homogent uttrykk som gjør at alt de blander inn i miksen føles helhetlig. Denne plussen løftes også opp ved at produksjonen er svært godt, og gir rom for alle enkeltdelene i lydbildet til å skinne.

Selv om bandet nå kan kalles veteraner har «Live i Artilleriverkstedet» blitt både moderne og tradisjonell. Det er noe tidløst over plata, og ved å variere såpass mye som de gjør, tror jeg også at de når et bredere nedslagsfelt enn den gjengse bluesfansen.

Nå er det bare å glede seg til at man kan nyte dette flotte lydsporet også med et visuelt akkompagnement.