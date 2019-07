NAMDALSAVISA

NAMSOS: Politiet meldte om kollisjonen klokka 21.43.

– Det har vært et sammenstøt mellom to biler. Men det er ingen personskader, sier politibetjent Per Ivar Aavatsmark til NA.

Han opplyser videre at en av førerne er tatt med inn til avhør.

– Vi har et lite bilde av hva som kan ha skjedd, sier Aavatsmark.

Ifølge politibetjenten er det snakk om at en av førerne ikke har overholdt vikeplikten.

Det er store materielle skader på den ene bilen og er ikke kjørbar. Det andre kjøretøyet var kjørbar.