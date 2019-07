Mange kommer heim til quizen – omtrent tusen stykker møtte opp i Pollen

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Fraflytta viknaværinger legger ferien sin til Rørvikdagan, og kommer heim for å møte familie og kjente, og for å få med seg folkefesten. Espen Bondø og kompisene har som tradisjon å møtes på Rørviikdagan.

– Vi vokste opp sammen og spilte fotball ilag, forteller Bondø. For fem år siden flytta han fra Rørvik, og bor nå i Nittedal.

– Vi samles to ganger i året. En gang på guttetur og en gang på Rørvikdagan, sier Erik Valø som bor i Trondheim. Han har ikke bodd på Rørvik siden 2003.

Av de sju kompisene rundt bordet er det kun to som bor på Rørvik, og de er enige om hva som gjør det verdt det å ta turen hvert år.

– De får tak i bra band. Når det er god musikk, god stemning og vi får treffe kameratene våre er det jo naturlig at vi samles under Rørvikdagan, sier Valø.

Over all forventning

Fjorårets quiz slo alle rekorder da over 800 deltakere møtte opp.

– I år har vi satt ut hundre bord. Vi ville være sikre på at alle skulle få plass, men nå må vi sette opp enda fler, sier martnasgeneral Beathe Lothe, som nesten ikke kan tro hvor mange folk som har kommet.

– Det må jo være rundt tusen!

De forventa mye folk, og var godt forberedt. Lothe forteller at ting som innslipp av folk har gått smertefritt. Engasjementet rundt quizen er stort.

– Det var folk her over en time for vi starta! Vi er evig takknemmelige for at folk møter opp, jeg er helt målløs, sier martnasgeneralen som må si seg mer enn fornøyd med oppmøtet.