Odd Eidshaug til minne

NAMDALSAVISA

Vår kjære onkel, forhenværende herredsagronom og jordbrukssjef i Nærøy, Odd Marius Eidshaug døde brått fredag 28. juni 2019 og ble begravet 9. juli. 2019.

Han ble nesten 96 1/2 år, og var egentlig nesten frisk som en fisk helt til den siste uken. Han hadde tenkt seg å bli 100 år, men klarte dessverre ikke det målet. Dagen før sin død hilste han på en besøkende Venstre-leder Trine Skei Grande, fordi han hadde vært Venstremedlem i 80 år!

Onkel Odd var en svært kjent person for folk i Nærøy i flere mannsaldre, både på grunn av sitt arbeid og på grunn av sin karakter.

Odd Marius var eldste barn av Anna Lydia f. Fjær og Fredrik Dankvard Eidshaug. Han var et forsiktig, litt puslete og sykelig barn, født som han var, to måneder for tidlig, i februar 1923. Han fikk etter hvert tre søsken: Åshild (f. 1924), Solveig Oline, vår mor (f. 1926) og nå den eneste gjenlevende, og til slutt Arvid Fredrik (f. 1928).

Vår morfar Fredrik Eidshaug var en høyt respektert person i hele kommunen, han satt i herredsstyret for Venstre i 36 år, og var ordfører i flere perioder. Utallige ganger hjalp han andre som ikke var like skrive- og taleføre som ham. Han var fisker, postmann og bonde, og vår onkel skulle som eldste sønn overta gården Stranda på Eidshaug og bli heltidsbonde. Men slik ble det ikke ...

Som barn var onkel Odd en skikkelig lesehest, noe han fortsatte med hele sitt liv.

Han var alltid nysgjerrig og kunnskapssøkende, og interesserte seg for nesten alle mulige og umulige emner. Hvis han måtte utføre noe som for ham var ukjent, kjøpte han bare en bok og lærte seg metoden.

Han hadde både stor lyst og gode evner til å studere videre; han ville utdanne seg til agronom, og heldigvis for ham syns mormor og morfar at det ville de ta seg råd til. Etter Val landbruksskole, gymnas, og høyere landbruksutdanning på Sem og på Ås, fikk han etter hvert stillingen som herredsagronom i hjemkommunen, en jobb han innehadde i nesten 40 år. Etter hvert skiftet tittelen til jordbrukssjef. Han fikk høyst fortjent Kongens fortjenstmedalje i 1991, samme år han gikk av med pensjon. Samtidig som han var i full jobb, drev han gården på si, med høyproduksjon og sauehold. Han tok seg også forbilledlig av sine foreldre da de ble gamle og syke, vår mormor Anna døde i 1971 og vår morfar Fredrik i 1976, 92 år gammel. Da hadde Fredrik allerede vært dement en god stund, og onkel Odd tok seg av ham, sammen med flere innleide hjelpere, i mange år. Dette i tillegg til full jobb og gårdsdrift, gjorde at han ble svært nedslitt og fikk hjerteproblemer i denne tiden.

Odd Eidshaug var en svært dyktig, ærlig, skikkelig og rettlinjet mann, og han var opptatt av å rettlede bøndene slik at de til enhver tid gjeldende lover, regler og forskrifter ble fulgt til punkt og prikke i landbrukssaker. Han kunne nok av noen bli oppfattet som litt firkantet. Han ble vel etter hvert også litt yrkesskadd, vant som han var med å veilede og forelese dag ut og dag inn. Onkel Odd likte å dosere om ethvert emne han visste noe om, og kunne være vanskelig å stoppe når han først kom i gang. Hvis han ble overbevist av saklige motargumenter, kunne han godt gi seg, men for dem som ikke hadde noe å fare med, var han nok en ganske formidabel opponent. Ikke minst fordi han, nesten alltid, HADDE irriterende rett......

Av spesielle interesser kan nevnes reising, teknologisk utvikling, tredreiing, målsak (ja, denne nekrologen burde absolutt vært skrevet på nynorsk!); han var ivrig antirøyker, og en fanatisk Israels-venn. Han var også avholdsmann på sin hals og veldig engasjert i MA, Motorførernes Avholdsforbund, i alle år.

Han likte å holde seg orientert og abonnerte på dusinvis av aviser og tidsskrifter, både på norsk og engelsk.

Som onkel var han svært tålmodig og snill, han gikk aldri lei av å svare på alt vi spurte og grov om, og han leste mye for oss. Om somrene fikk vi rett som det var lov å være med ham ut i felten på arbeid, og dette var veldig spennende for oss. I 1983 giftet han seg med vår flotte tante Kjellaug Raaum fra Høylandet, den daværende formannskapssekretæren i Namsos, og de to hygget seg på Eidshaug helt til for et par år siden, da helsa begynte å svikte litt for Kjellaug. De siste årene har de bodd på Bjørkåstunet på Kolvereid.

Takk fordi du var oss en slik god onkel, kjære onkel Odd, vi lyser fred over ditt minne.

Gerd & Anne Sofie Røysland, nieser