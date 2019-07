– Vi satt og spiste middag da vi hørte et helvetes leven

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: – Vi bor like ved jernbanelinja, og satt og spiste middag på verandaen da vi hørte et helvetes leven. Vi måtte sjekke, og så ei røyksky, sier 23-åringen fra Namsskogan til NA.

Sammen med mamma Berit Reitan og pappa Nils Arne Welo satte hun seg i bilen for å kjøre de 1,5 kilometerne til jernbanesporet, der de fikk svar på den voldsomme lyden de hadde hørt i forkant.

– Vi kjørte dit for å sjekke hva som hadde skjedd, forteller hun.

Et godstog hadde sporet av, og flere containere hadde havnet i Namsen.

– Det er åtte-ti containere som har falt av vognene som følge av avsporinga, og i hvert fall en av dem ligger i vatnet, mens deler av godstoget står utenfor skinnegangen, sier Anneli Welo.

– Flaks at det ikke var et godstog

– Hva tenkte du da du kom til stedet?

– Vi tenkte først at det var flaks at det var et godstog og ikke et persontog som sporet av. Da kunne det ha gått verre.

Hun viser til at det bare ei halv time etter skulle persontoget komme kjørende forbi, sier .

– Det er flaks at det ikke var et persontog som var involvert i avsporinga, og at det heldigvis ikke er personskade, legger hun til.

– Flere vogner har havnet i Namsen, kan det se ut som, sier Anne Elisabeth Brekkvassmo til NA.

Ifølge de første på stedet kom det hvit røyk fra godstoget etter avsporinga.

Brekkvassmo var en av de første på stedet, og kan fortelle at det er rolig på stedet nå.

– Avsporinga har skjedd i en sving, det var antakelig på tur sørover. Godstoget hadde mange vogner, forteller hun.

NA har fått opplyst at skinnegangen skal nylig ha blitt utbedret. Det spekuleres i om det kan ha gått varmgang i skinnene, og at det har bidratt til avsporinga.

NA har vært i kontakt med pressevakt i Bane Nor Britt Johanne Wang.

– Det stemmer at det er et godstog som har avsporet på Bjørnstad. Det er de bakerste vognene som har havnet i elva. Vi vet ikke skadeomfanget av dette ennå, sier pressevakta.

E6 stengt

NA har snakket med operasjonsleder Håvard Høyem i Trøndelag politidistrikt.

– Dette er helt ukjent for oss, men vi skal undersøke det nærmere, sa han tidligere i kveld.

Senere har politiet meldt at det ikke skal være farlig gods som var i containerne.

– Innholdet/lasten på godstoget blir nå vurdert av brannvesen, meldte politiet klokka 18.46.

Ifølge politiet er det trolig bare ei vogn som har havnet i elva.

Nødetatene er på veg til stedet. Men ifølge politiet skal det ikke være personskade.

E6 skal være stengt i en kilometer hver veg, mens brannvesenet sjekker innholdet i lasten.

– E6 blir nå stengt på stedet mens innholdet i den aktuelle godsvogna blir vurdert – den inneholder farlig gods, meldte politiet klokka 19.24.

Passasjerer på sørgående tog fra Bodø blir fraktet med buss fra Majavatn, får NA opplyst.