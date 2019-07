Evakuerte får flytte heim og E6 åpnes for trafikk

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Det opplyser Trøndelag politidistrikt klokka 22.11 torsdag kveld.

– De evakuerte får nå beskjed at de kan flytte tilbake, melder politiet.

Det var tidligere i kveld at et godstog sporet av nord for Bjørnstad i Namsskogan. Flere av containerne havnet nedenfor skinnegangen, og en av dem i Namsen.

Politiet meldte tidligere i kveld at lasten trolig ikke var farlig.

Men klokka 19.24 kom politiet med kontrabeskjed om at lasten var farlig.

Brannvesenet tar alltid forholdsregler etter mistanke om farlig gods, og bestemte seg derfor for å stenge E6.

– Foreløpig har vi bistått politiet med å stenge E6. Så må vi finne ut hva lasten består av, sa Lars Ole Øie ved 110-sentralen til NA.

– Det er stykkgodscontainere, med forskjellige type gasser, la han til.

– Stemmer det at husstander er blitt evakuert?

– Noen hus er evakuert. Men hvor mange det er har vi ikke oversikt over, men det er ikke snakk om mange, sa han.

Håvard Høyem, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, opplyste til Adresseavisen at 40 personer var blitt evakuert fra området.

– Dette er som følge av at det er farlig gods i containerne, sa Høyem.

Berit Reitan og Nils Arne Welo var to av dem som ble evakuert, kan datter Anneli Welo fortelle til NA.

– Mamma og pappa er blitt evakuert. Men i og med at E6 er blitt stengt, kommer de seg ingen veg. Det er mulig de skulle ta inn på hytta, fortalte Welo tidligere i kveld.

Hun var ikke i tvil om at evakuering er rett måte å gjøre det på, all den tid godstoget inneholder farlig gods.

– Jeg synes det er bra at de tar så pass ansvar at de tar sikkerheten først. Det kan skje at det blir endringer i godset, at det flytter på seg og kan bli farlig, sa hun.

NA snakket med mamma Berit Reitan klokka 20.20 torsdag kveld.

Hun kunne fortelle at de var på tur ut døra i huset, med de to hundene.

– Det er litt "balåt", men sånn er det. Det viser at de tar sikkerheten på alvor, sa hun.

Havarikommisjonen kommer fredag

Like før klokka 21 ankom spesialister på brannfarlig gods til Namsskogan, for å ta seg fram til havaristen.

Ved 2215-tida kom beskjeden om at at ekspertisen har kontroll på det potensielt farlige godset.

– Det er ingen farlige lekkasjer fra gass-beholdere, får NA opplyst.

Statens havarikommisjon for transport kommer til Namsskogan fredag.