Else Marit Nilsen tok med seg ungene heim i sitt private svømmebasseng

Inviterte barnehagen til avkjøling i varmen

Da gradestokken bikket over 30 grader torsdag, var det godt for ungene i Skoglyvegen barnehage å kjøle seg ned i Else Marit Nilsens private svømmebasseng heime på Spillum.