Brannutrykning til Skage: Fant ikke tegn til brann

NAMDALSAVISA

SKAGE: Politiet meldte klokka 22.53 fredag om røykutvikling ved Skage aktivitetssenter.

– Alt folk i bygget er evakuert, opplyste Trøndelag politidistrikt.

Det var ikke sett synlige flammer.

Ifølge Vegard Håskjold ved 110-sentralen i Namsos rykket brannvesen fra både Overhalla og Namsos ut – og var raskt på plass på stedet.

– Den automatiske brannalarmen gikk. Da er standard prosedyre at brannvesenet rykker ut for å sjekke. Samtidig fikk vi en telefon fra en innringer som varslet at noen hadde sett røyk fra det gamle bygget på aktivitetssenteret, forteller 110-operatøren til NA.

Ifølge Håskjold er evakuering standard prosedyre.

Brannmannskap har undersøkt bygget.

– Brannvesenet har gått igjennom bygget og ikke funnet tegn til brann. Det har imidlertid vært røyklukt i bygget av ukjent årsak, meldte politiet klokka 23.09.

– Vi har ikke fått bekreftelse på flammer. Men det har vært noe røykutvikling, sier Håskjold, som beskriver det hele som udramatisk.