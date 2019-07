Kan skyldes solslyng

NAMDALSAVISA

BJØRNSTAD: – Nå skal vi en runde for å se på toget for å se om vi kan frigi deler av det, og så skal vi se på skinnegang og spor der avsporinga startet. Det vi ser der skal vi sammenholde med opplysninger vi har hentet ut fra toget og fra annen overvåking vi har av blant annet skinnegangen, sier leder for jernbaneavdelinga i Statens havarikommisjon for transport, Kurt A. Olsen til NA. Han ankom Bjørnstad fredag ettermiddag.