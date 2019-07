Ny varmerekord for nordre del av Trøndelag

NAMDALSAVISA

STEINKJER: I fjor ble nye varmerekorder for juli satt i Nord-Trøndelag, med 33 grader i Verdal og Værnes. Nå er de historie.

Målestasjonen på Meråker oppga 34,1 grader torsdag. Den gamle rekorden var 32,8 grader, i 2014.

Målestasjonen på Meråker ble opprettet i 2004, og det kan tenkes at Meråker har opplevd høyere temperaturer før, sier Line Båserud, hos Klimavakten i Metereologisk institutt.

Namsskogan hadde også ny varmerekord torsdag, med 33,5 grader.

I Stjørdal målte stasjonen på Værnes 32,4 grader klokka 14 torsdag. Namsos lufthavn målte 31,5 grader mellom klokka 16 og 17. På stasjonen Mære i Steinkjer var temperaturen 30,5, og det samme gjaldt for Verdal.

Steikvarme kan gi flere rekorder

På Steinkjer melder Yr 34 grader mellom klokka 17 og 19 fredag, og for ettermiddag og kveld lørdag. Også på Namsos er det meldt 34 grader på det varmeste lørdag. Det vil i tilfelle være nye rekorder.

Pressekontakten hos Meteorologisk institutt forteller Trønder-Avisa at det mange steder vil bli over 30 grader, men at det ikke er lett å si hvilke som blir varmest.

– Små variasjoner i vindretning har mye å si. Om det blir fralandsvind blir det høyere temperatur, mens pålandsvind senker temperaturen med en gang, sier pressekontakten, som forteller at på Ørlandet torsdag sank temperaturen ni grader, fra 30 til 21, på en halvtime.

Varer til over helga

Temperaturer rundt 30 grader er ventet å fortsette til og med mandag.

– Fra tirsdag og utover vil temperaturene gå merkbart ned, og ligge rundt 20 grader, sier pressekontakten.

Skogbrannfare

Skogbrannfaren er nå på gult nivå i Trøndelag, som er moderat fare, og betyr at en skal være forsiktig med åpen ild, fordi vegetasjonen er lett antennelig.

Siden en ikke venter nedbør, og temperaturene fortsatt vil være høye, vil skogbrannfaren øke ytterligere, ifølge Meteorologisk institutt.

Varmeste siden 1901

Det er ikke bare nord i Trøndelag det har vært varmt. Stasjonen på Kotsøy i Midtre Gauldal målte 34,3 grader, noe som er den høyeste temperaturen målt i Trøndelag siden rekorden ble satt i Trondheim i 1901. Den står fremdeles på 35 grader.