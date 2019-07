NAMDALSAVISA

NAMSOS: Bildet ble tatt mellom Skage og Namsos, og klokka var rundt 23 fredag da NAs sjefredaktør fanget et helt spesielt øyeblikk av skogens konge på myra.

– Varmen gjorde at det lå en dis over myra, og lyset ble helt spesielt, sier han.

Unike opplevelser

– Vi hadde vært i Grong og syklet en runde fra Sandøldalen og over til Nesådalen, med avsluttende bading i Tømmeråshøla, så en kan si at Namdalen bød på unike opplevelser den kvelden, legger Riseth til.

– Bildet ble tatt med iphone gjennom vinduet på passasjersetet, og det var ikke nødvendig med noe filter eller justering. Lyset var helt spesielt hele dalen nedover. Vi så en annen elg rett før dette, men akkurat her var det den spesielle disen og det at elgen sto og poserte som gjorde det spesielt. Elg i solnedgang er jo en klisje, men akkurat her fungerte det, mener han.

Som selv startet mediekarrieren som fotoassistent og deretter fotograf.

Stor respons

Da han la ut bildet på Facebook sent fredag kveld, strømmet tilbakemeldingene inn.

– Jeg la det ut nesten med det samme, og det fikk 100 likes på de første ti minuttene før jeg var kommet heim. Så det er tydelig at elg i solnedgang fortsatt er populært, humrer han.

– Hvordan var det å få fanget elgen på bildet i det rette øyeblikket?

– Jeg tenkte ikke så mye over det da jeg tok det. Men da jeg så det på telefonen, skjønte jeg jo at jeg måtte legge det ut, nesten som en parodi på elg i solnedgang. Men jeg ser jo at det er noe med stemningen som gjør at det er et godt bilde også. Temperaturen var vel fortsatt 23 grader, og det var jo en litt magisk kveld, så kanskje klarer bildet å fange litt av det, sier han.

Flere vil kjøpe

Blant dem som har kommentert bildet, er den anerkjente USA-baserte pressefotografen Pontus Hook: – Den vill jag också köpa! Som en målning

– Det er noen som har spurt om å få kjøpe det, men jeg har sagt jeg nesten må male eller brodere det først, sier KIm Riseth og smiler.