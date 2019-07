8-åring på sykkel i sammenstøt med bil: Sendt til legesjekk

NAMDALSAVISA

RØRVIK: – Klokka 19.30 fikk vi melding om ei hendelse som hadde skjedd tidligere på kvelden, sier operasjonsleder Ola Breistrand i Trøndelag politidistrikt til NA.

– Hva har skjedd?

– Ei åtte år gammel jente var på sykkeltur med faren i Rørvik. Hun syklet litt i forkant. I et kryss hadde syklisten møtt en bil. Syklisten hadde syklet inn i sida av bilen. Det er ikke snakk om overrulling, men et sammenstøt, som gjorde at hun hadde fått vondt, forteller Breistrand.

Jenta ble sendt til legevakt etter sammenstøtet.

– Politiet har ikke vært på stedet. Vi vil kontakte partene i etterkant for å få oversikt over hva som skjedde, sier operasjonslederen.