Venter mange festivalgjester til Pollen

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Etter at Hjerteslag måtte kansellere sin konsert på Rørvikdagan, har arrangøren gjort en endring i kjøreplanen for lørdagens festivalprogram. Ina Wroldsen, som opprinnelig var satt opp på et senere konserttidspunkt, går på scenen klokken 21.00.

– Forhåndssalget tyder på at det blir mye folk i Pollen i kveld. Vi åpner slusene klokken 19.00, og det er lurt å møte opp i god tid før konsertstart, sier promoansvarlig Eystein Fiskum Hansvik.

Arrangøren råder også folk til å ta hensyn til værvarselet, som melder svært høye temperaturer utover lørdagen.

– Solkrem i rause mengder er en selvfølge for alle som skal på Rørvikdagan i dag. Husk også at det er viktig å drikke mye vann i slike temperaturer, oppfordrer Hansvik.

Også kveldsarrangementet kan bli hett.

– Våre vakter er instruerte til å være spesielt oppmerksomme på varmen. Røde Kors er også til stede for å bistå hvis noen skulle få problemer. Vi har også vannstasjoner på festivalområdet, opplyser Hansvik.