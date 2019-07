«Ku-PT»-Ane påser at kyrne får nok mosjon

NAMDALSAVISA

VEMUNDVIK: – Jeg trives veldig godt i sommerjobben, da jeg får muligheten til å prate med trivelige bønder, og til å få sett mer av distriktet og bli kjent med nye steder jeg aldri har vært på før, sier namsosjenta, som i snart en måned har vært ansatt som sommervikar i Mattilsynet.

Falch er halvvegs ferdig med sin seks år lange veterinærutdanning, som hun tar i den slovakiske byen Kosice. Etter tre år som student, setter hun pris på å få muligheten til å sette teori ut i praksis gjennom årets sommerjobb.

– Jeg får skaffet meg relevant erfaring, og det er gunstig, forteller 24-åringen.

Både store og små

Hennes oppgaver er å sjekke at melkekyr, kviger, kalver og okser over seks måneder har tilgang til utearealer, enten mosjonsarealer eller beiteområder. Det er et krav om at de skal være ute i minimum åtte uker om sommeren slik at de får muligheten til å røre på seg.

– Kan man kanskje si at du er en slags PT (personlig trener, red.anm.) for kyrne?

– Ja, litt sånn ku-PT egentlig. Det kan nok stemme bra, sier Falch og trekker på smilebåndet.

Når hun blir ferdig veterinær, håper hun å kunne jobbe med både store og små dyr. Selv har hun hatt hest i mange år.

– Mitt største ønske hadde vært å få en kombipraksis, sier Falch, som har en far som også er veterinær.

Falske dyrekontrollører

Torsdag førte hun tilsyn på gården til melkebonde Vidar Stamnes i Vemundvik. Stamnes har 24 melkekyr, i tillegg til noen kviger, kalver og okser.

– Jevnt over ser jeg at bøndene i Namdalen er flinke til å ha ut dyra sine, sier Falch.

Den siste måneden har tre trønderske bønder, inkludert en bonde på Høylandet, blitt kontaktet av falske dyrekontrollører som har utgitt seg for å være fra Mattilsynet. Falch merker at bøndene nå er mer på vakt.

– Flere bønder er litt skeptiske helt i starten når jeg tar kontakt. Jeg er derfor nøye med å vise fram id-kortet mitt. Samtidig kjører Mattilsynet uniformert bil og har som regel uniformerte klær. Slik kan folk kjenne oss igjen. Hvis noen opplever å bli kontaktet av en falsk tilsynsmann, råder vi dem til å ta kontakt med det lokale bondelaget eller Mattilsynet. Samtidig er det bøndenes eget ansvar hvem de slipper inn i fjøset, forklarer hun.

Vidar Stamnes har ikke vært i en slik situasjon selv, men følger årvåkent med.

– Bondelaget er heldigvis veldig flinke til å sende ut meldinger hvis det har vært noen observasjoner av en slik sort, sier han.

150 liter om dagen

Vidar Stamnes har flere uteområder som kyrne hans får beite på. I sitt nyoppsatte fjøs, som ble ferdig i fjor høst, praktiseres det automatisk melking. Her kan kyrne selv gå inn og bli melket av maskiner mens de får seg et avbrekk fra varmen. Her får de også slokket tørsten, og med den pågående hetebølgen, er regelmessig tilgang på vann helt essensielt.

– Det er som regel både kjøligere og mindre insekter inne, så det kan være lurt å holde fjøsdøra åpen. Man må også være flink til å følge med at kyrne har tilgang til vann hele tida, sier Falch.

– Ei melkeku kan drikke 150 liter om dagen, så det går noen tusen liter vann per dag. Heldigvis er vi koblet til det kommunale vannettet, så vi har ikke hatt noen utfordringer knyttet til tilgjengeligheten på vann, sier Stamnes.