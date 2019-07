Ønsker å starte et eget brassband i Namdalen

NAMDALSAVISA

GRONG: – Vi ønsker å starte et eget brassband, hvor den eneste ambisjonen vi har er å tørke støvet av messinginstrumentene, og få blåst det i gang, sier Stian Søllesvik, som spiller i Namsos musikkorps.

En av verdens beste

Ønsket har vært der lenge, men etter ei helg sammen med den verdenskjente dirigenten Robert Childs, har de for alvor startet jobben for at drømmen skal bli til realitet.

– Vi har snakket mye om det, og vi har allerede opprettet en Facebook-side. Nå mangler vi egentlig bare medlemmer som ønsker å være med og spille sammen med oss.

Robert Childs, som var blant seks instruktører som hjalp til under «Grått musikkurs» i Grong, er kjent for å ha dirigert «Cory Band», som er et av verdens beste brassband. Det var naturlig nok stort for deltakerne.

– Jeg tror at det er vanskelig for folk å skjønne hvor stort dette besøket faktisk har vært. De alle er i eliten blant musikere i sin bransje, og det er veldig stort at de ønsket å ta turen til Trøndelag og Grong for å spre musikkglede og inspirasjon, sier Søllesvik, som prøver å understreke hvor stort kurset for voksne korpsmusikere var:

– Det er like stort som om Alex Ferguson skulle ha kommet hit for å trene guttelaget til Grong eller Zlatan Ibrahimovic skulle ha kommet for å spille fotball.

Får spille melodien

Inne på et av øvingsrommene står hovedpersonen selv, og dirigerer messinginstrumentene.

Etter å ha hørt litt, stopper han.

– Ikke vær så aggressiv, men romantisk. Få det til å høres romantisk ut, du er jo forelska i den personen som sangen handler om, sier Robert Childs til korpsmusikerne mens han gestikulerer med hendene.

Dette har 62-åringen gjort i en årrekke. For dem som spiller messinginstrument, også kalt brass, fikk de prøvd noe som sjeldent skjer i korpsmusikkens verden; å spille melodien. Dette er sjeldent i Namdalen.

– Vanligvis så er stemmene ofte annerledes for oss som spiller messinginstrumenter. Vi spiller vanligvis ikke noe melodisk i det hele tatt, slik blir det naturlig nok ikke i et brassband, forteller, forteller Søllesvik.

Inne på øvingsrommet spilles linjene på nytt. Kornettene lever seg mer inn og spiller det som, ifølge Childs høres romantisk ut, og smilet kommer fram på den engelske 62-åringen.