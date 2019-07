– Det har ingenting å si om man flytter fra Austafjord og inn til Kolvereid. Problemet er om man heller velger å bo i Trondheim eller Oslo

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Vikna-ordføreren mener lokalpolitikerne i Nye Nærøysund kommune må løfte blikket.

– Vi må slutte å prate om hølet i vegen som ligger rundt hjørnet. Nye Nærøysund kommune blir en veldig viktig kommune for Namdalen og for hele Trøndelag. Da bekymrer det meg at mine politiske motstandere ikke i det hele tatt kommenterer mer enn det som skjer rundt sin egen navle.

Hellesø mener to av de viktigste sakene for en kommende ordfører i Nærøysund kommune er Nord universitet og Sykehuset Namsos.

Han mener også at sentralisering innafor Nærøysund kommune er et uinteressant spørsmål.

– Om vi skal overleve som region, så har det ingenting å si om man flytter fra Austafjord og inn til Kolvereid. Eller fra Foldereid til Rørvik. Problemet er om man heller velger å bo i Trondheim eller Oslo, i stedet for i Nærøysund kommune, mener Hellesø.