– Føler med sauebøndene

NAMDALSEID: – Jeg skjønner bekymringa og uroen. Vi får bare håpe at det ikke skaper store lidelser for sauene. Jeg har stor medfølelse for sauebøndene som har sau i området. Det er ikke artig, sier Lyngstad til NA.

Tre dager etter at en bjørn ble observert i Tøtdal, ble den sett på nytt, to kilometer lenger vest – på Engesdal-myra – søndag.

– De blir utfordret til å passe på enda mer enn til vanlig. Det er ikke særlig å vite at det er bjørn i området, sier ordføreren og har fjorårets kadaverfunn i tankene.

– Jeg deler bekymringa over hvordan dette kan bli, når vi på nytt får høre at det er bjørn i Namdalseid – i områder hvor det er sau. Jeg håper ikke det blir gjentakelse av fjoråret, sier Lyngstad.

– Jeg vet ikke hvem som observerte den på Engesdal-myra. Den ble trolig sett da den krysset vegen. Jeg fikk informasjon via andre, sier leder Hans Petter Hestmo i Namdalseid og Osen beitelag, som ber innstendig om å få tilbakemelding om observasjoner raskest mulig, slik at sauebøndene får iverksatt strakstiltak.

– Vi ligger hele tida etter for å følge dyra og finne ut om det er skade. Det er lettere å gå sporet etter skade enn å lete etter dyr vilkårlig, sier Hestmo.

– Nå får jeg informasjon via-via-via lenge etterpå, fortsetter han.

Ikke varslingsplikt

– Har dere varslingsplikt?

– Vi har ikke varslingsplikt, men vi bruker å gjøre det. Jeg kjenner saueeierne i området godt og bruker å varsle selv, sier Knut Nordfjellmark, rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (SNO), som selv fikk beskjed om den siste bjørneobservasjonen av av lederen i beitelaget.

Da Roar Pedersen var på tur til hytta på Kvaløysæter torsdag, sperret han opp øynene da han så hva som krysset vegen. 150-200 meter foran bilen, sprang en bjørn over vegen før den stakk til skogs.

Siden den første observasjonen ble rapportert inn, har sauebøndene i området vært på tå hev. Totalt er det flere tusen dyr på beite over et stort område. De frykter funn av sauekadaver, og har tatt sine forholdsregler, med mer intensiv gjeting av dyra.

Har søkt etter spor

Knut Nordfjellmark i SNO har selv vært i Namdalseid for å lete etter spor etter bjørnen.

– Det er veldig varmt og tørt, og litt vanskelig å finne spor, sier Nordfjellmark.

– Meldingene er litt for gamle før de kommer inn til oss. Dermed blir det veldig vanskelig å finne spor når det er 30 varmegrader, sier rovviltkontakten, som i likhet med Hestmo er opptatt av tidlig varsling.

– Varsle oss tvert, så vi kan komme oss ut med en gang mens det er ferskt. Vi har hunder som kan ta det, slik at vi kan dokumentere det tvert, fortsetter han, som ikke klarte å finne spor.

– Vanligvis når det er varmt holder bjørnen seg i ro ved et vann. Det er heller ikke uvanlig at den har et kadaver i nærheten. Men jeg dro og søkte over et større område, men fant ikke spor, sier Nordfjellmark.

Fortsetter å lete

– Hva gjør dere nå?

– Det er bare å fortsette å lete. Saueeierne må ut å lete kadaver og følge med ekstra, sier Hans Petter Hestmo i beitelaget.

– Men vi håper å få ekstraordinære tilsynsmidler. For det er en krevende situasjon. Vi trenger mye folk for å gå gjennom områdene som bjørnen ferdes i, legger han til.

Ordfører Steinar Lyngstad har snakket med Hans Petter Hestmo – og skjønner frykten beitelaget har etter at en bjørn er observert to ganger på kort tid.

– Hvis det blir funnet kadaver, kan det bli mulighet til skadefelling. Men det skal nok en del tap til før det blir aksept for skadefelling, sier ordfører Steinar Lyngstad.