– Livredd for resultatet av ei regjering uten trøndere

RØRVIK: Han savner en helhet i den politiske debatten – og mener den sittende regjeringa glemmer hvor verdiene skapes.

Nå er han livredd for resultatet av en regjering tømt for trøndere.

– Beklager, men Trine Skei Grande står til rette for velgerne i Oslo. I tillegg har vi en folkehelseminister som begynte med å dra til Møre og Romsdal for å starte med å si Trøndelag mottar for mye helsepenger, fyrer fylkesordføreren løs, og legger til at han er livredd for hva som kommer til å skje på struktursida for sykehusene.

Vil frede EØS-avtalen

Sykehuset i Namsos er en av tre faktorer han mener er viktig for å fortsette veksten, og målet om 1.000 nye arbeidsplasser i Ytre Namdal. De andre er Nord universitet i Namsos, og EØS-avtalen.

– Det er så feil og utmattende at vi skal bruke tid og krefter på å beholde det vi allerede har, sier han og viser til kampen om Nord universitet og diskusjonene rundt sykehuset som stadig blusser opp.

Sandvik er i Rørvik for å blant annet se Innovarena, som har reist seg ved havna i kystbyen.

Her skal rundt 30 bedrifter inn før årsskiftet, deriblant Europas største laboratoriekonsern, Synlab – og Pharmaq.

– Verdiene som hentes opp herfra gjør ikke bare at man kan sette opp bygninger her, men finansierer også det som er rundt meg i Trondheim. Det kan ikke være slik at man sitter i Trondheim, Oslo eller Steinkjer for den slags skyld, og tror at det kommer en pengestrøm derfra og hit. De havbaserte næringene står for 70 prosent av eksportinntektene i Norge, sier fylkesordføreren, som synes det er alvorlig at flere nå tar til orde for å vrake EØS- avtalen.

Det er den tredje, og kanskje viktigste faktoren for at ambisjonene om vekst skal nås.

– Jeg mener at de som stiller til valg til toppvervene i Trøndelag bør være EØS-tilhengere. Det bør nesten være ei forutsetning. Hele laksenæringas suksess hviler på at vi får solgt laksen videre. Å bygge opp en kamp mot EØS, når vi også vet at andre land begynner ed landbaserte anlegg, mener jeg er en alvorlig feil, sier Sandvik.

– Må utbedres

Selv kom han fra en hard natt med av avsporing på togturen oppover, og samme kveld skrev han et innlegg på Facebook der han ytret sin frustrasjon over manglende sovekupeer på Nordlandsbanen.

Kommunikasjon som tog, båt, buss og ikke minst fly, mener han er avgjørende for videre vekst, og at dette henger nøye sammen med den aller største utfordringa av dem alle: Å få tilstrekkelig kompetent arbeidskraft til området.

– Det gjelder både for transport av laks, men også tilbudet til befolkninga ellers. Flyplass er et must, og i tillegg må Lakseveg Nord utbedres. Det nytter heller ikke å løpe rundt å snakke om flyskam, og si at man skal ha kvoter på flyreiser når man bor her, sier Sandvik.