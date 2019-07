– Ubeskrivelig ugreit

NAMDALSAVISA

OSLO: – Vi har veldig mange sjanser, men vi stresser litt. Vi spiller bra ball og kommer oss oppover i banen, men når vi fikk sjansene så bommet vi, fortviler Tyldum etter 0–2 tapet mot Nordre Fjell Fotball som holder til på Sotra utenfor Bergen.

Den hurtige og fysisk sterke angriperen tror tapet delvis skyldes kampmangelen laget har hatt de siste månedene.

– Litt rustne

– De hadde en kamp i går, mens vi ikke har spilt kamp på to måneder. Jeg merket at vi var litt rustne og da blir det gjerne litt ujevne avslutninger. Det er spesielt surt å tape en kamp jeg føler vi var best i, der motstanderen scorer på sine to sjanser, sier Maren Tyldum.

Tyldum spilte for øvrig en meget god kamp, men frustrasjonen over å skusle bort flere store sjanser alene med hordalendingenes keeper overskygget prestasjonen. Spesielt siden kampen gikk på den såkalte TV2-banen som sender kampene direkte.

– Vi ble mer nervøse når vi visste at vi skulle spille på tv. Det er nesten ubeskrivelig hvor ugreit det var å brenne de sjansene i dag. Veldig surt, sier hun.

Første lag fra Høylandet

Det er første gang Hållingen deltar i Norway Cup på Ekebergsletta. Ifølge laglederne er det første gang overhodet et lag fra Høylandet spiller i verdens største fotballturnering.

De sprudlende, grønnkledde jentene startet best og produserte flere store sjanser i starten av kampen. Mot spillets gang kontret Nordre Fjell inn ledermålet etter sju minutter, til tross for at Hållingen hadde flere muligheter til å klarere.

Selv om Hållingen fortsatte å eie banespillet, var hordalendingene en konstant trussel på sine raske kontringer. Det ble også utslagsgivende like før pause da de doblet ledelsen.

– Skikkelig surt

Det var en kalddusj for de mange Hållingen-supporterne på Ekeberg.

– Dette var skikkelig surt. Jeg håper de kommer tilbake i andre omgang. Jeg har fremdeles trua, sa supporter Rita Rosendal i pausen.

Etter en jevn første halvdel av andre omgang satte Hållingen inn en skikkelig sluttspurt. Men nok en gang ble de nektet scoringer, enten ved svake avslutninger eller en dyktig keeper.

Trener Ragnar Moen naturligvis skuffet over tap, men glad for at jentene våget å spille positiv fotball.

Fornøyd med jentene

– Jeg vil påstå at vi var det beste laget, men det ble stang ut for oss i dag. Sånn er fotball. Jeg er veldig fornøyd med innsatsen og vår måte å spille fotball, sier Moen, som synes opplevelsen av å spille på tv var spesiell.

– Jeg tror nok jentene var litt nervøse på grunn av det, men det var jo artig da. Det er noe vi aldri tidligere har gjort før, og noe vi kanskje aldri får sjansen til igjen, smiler Moen.

Slik oppsummerer Hållingen-kaptein Sofie Tyldum kampen:

– Kjipt å tape, for jeg synes vi var bedre enn dem. Det er lenge siden vi har spilt kamp, men nå skal vi vinne neste, sier hun bestemt.