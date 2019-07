Bjarne Brøndbo fronter namdalske matvarer

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: – Bjarne er et prakteksempel på en «Namdalsambassadør», og vi var spente på om han ville være med. Det er ikke så lenge siden vi spurte ham, og han sa «ja» tvert. Vi ble kjempeglade at han, som er en skikkelig «Namdals-patriot», ønsker å være med og bidra til å skape litt mer liv rundt teltet vårt, sier prosjektleder Bente Snildal.

Lokal mat og musikk

For aller første gang stiller Namdalen med et eget telt under Trøndersk Matfestival.

Teltet blir også områdets største med sine 340 kvadratmeter.

– Teltet har 18 utstillere som tilbyr variert mat, og vi profilerer oss under begrepet «Opplev Smaken av Namdalen fra Kyst til Fjell». Dette skal bidra til å bygge omdømme rundt lokalmaten, og vise fram den ulike maten vi har i Namdalen, forteller Snildal, som også er reiselivssjef i Visit Namdalen.

20 minutters konsert

Festivalen får en pangstart på torsdag, når D.D.E.-vokalisten skal servere velkjente namdalske toner, og ha en 20 minutter lang konsert.

– Det er jo første gangen at Namdalen har et eget telt under Matfestivalen. Bare det er artig og stort i seg selv. Når vi først har klart å mobilisere noe, som vi er så fornøyde med i utgangspunktet, tenkte vi å skape litt ekstra blest rundt Namdalen når vi først er her, forteller hun.

Prosjektlederen forteller at det har vært mye jobb fram til festivalen i trønderhovedstaden, men nå ser alt til å være klart til torsdag.

– Vi har ambisjoner om å gjøre det skikkelig bra. Nå er vi klare, og vi vet at vi har gjort en god jobb på forhånd.

Trøndersk Matfestival holdes på Torvet i Trondheim fra torsdag til lørdag.