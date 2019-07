Høye temperaturer har skapt store utfordringer for laksen

NAMDALSAVISA

GRONG: – Vi har fortsatt rimelig god kontroll på situasjonen i Namsen hvor NTE slipper på vann for å holde vannføringa oppe, men vi er alvorlig bekymret for forholdene i Sanddøla, sier Alfred Skogmo i Namsenvassdragets elveeierlag.

Ved målestasjonen Tørrisdal (nedstrøms Fiskumfoss) var vannføring mandag omkring 90–95 kubikkmeter per sekund.

– Ifølge gamle avtaler med NTE skal de slippe på minimum 50 kubikkmeter per sekund, så i Namsen er det nok vann, sier Skogmo.

Stengte elver

De siste dagene har elvetemperaturen steget til over 20 grader på målestasjonen på Bertnem i Overhalla. Det betyr at vannet blir oksygenfattig og faren for at laksen dør øker. Lenger sør i fylket er flere elver stengt eller under vurdering for stenging.

– Felles for de elevene er at de er uregulerte, slik som Sanddøla, og dermed langt mer sårbare, sier Skogmo.

Bjøra for øyeblikket i praksis stengt for fiske på grunn av lav vannføring. Måleren på Grongstadvatnet viser for øyeblikket underkant av fire kubikkmeter per sekund.

– Det er allerede nedfelt i fiskereglene for vassdraget at når gjennomstrømminga går under et visst nivå – fem kubikkmeter per sekund – skal fisket stanses, men de reglene slår formelt ikke inn før 15. august, sier Odd Erling Hasfjord.

– Fiskes det i elva i det hele tatt?

– Nei, både fiskere og grunneiere er bevisste på å unngå og stresse fisken når forholdene er som nå, så i praksis er fisket stanset av naturlige årsaker, sier han.

Ved målestasjonen Trangen i Sanddøla var vannføringa mandag ettermiddag nede i fem kubikkmeter – altså kun fem tusen liter – per sekund.

Frykter for laksen

De siste dagene er det også funnet død laks i elva.

– Har dere registrert mye død laks hittil?

– Det er funnet omkring 30–40 stykker, mange av dem i vektklassen over fem kilo, sier han.

Skogmo presiserer at det ikke er rapportert om funn av laks som er smittet med furunkulose.

– Med fjoråret friskt i minne hvor det ble tatt opp omkring 1.800 kilo død fisk fra elva, har vi heldigvis unngått smitte eller sykdomsutbrudd så langt, sier han

Det er også opprettet et mottak for død laks ved parkeringsplassen nede ved Nerhøla i Tømmerås. Her er det satt ut en konteiner, sekker, engangshansker og salt.

– Det er svært viktig å få død fisk ut av elva raskt for å hindre at det skal oppstå smitte og sykdom, understreker han.

– Er det noe dere kan gjøre utover å overvåke og registrere det som skjer?

– Jeg skulle gjerne sagt ja, men vi er nok bare passive tilskuere til naturens luner, sier han.

Han ber om at folk som finner død laks i eller ved elva tar den opp og melder fra om dette – kontaktinformasjon finner du på namsenvassdraget.no.

Bading stresser fisken

Skogmo sier at for øyeblikket er badegjestene en større fare for laksen enn fiskerne langs elva.

– Med høy vanntemperatur blir laksen stående dypt i kulpene hvor det er noe mer oksygen i vannet, og når folk bader på de samme stedene blir laksen stresset. Vi har satt opp skilt og henstiller folk om å begrense bading i kulpene, spesielt ved laksetrappa i Tømmeråsfossen slik situasjonen er akkurat nå.

– Kan dere ikke bare forby bading?

– Det har vi ingen hjemmel for, men akkurat nå hadde et forbud vært det beste. Alt vi kan gjøre er innstendig å be om at folk viser hensyn.

Allerede tirsdag skal de foreta en grundig undersøkelse av forholdene i elva.

– Vi skal fly med drone, og ha båter og dykkere i sving på strekningene nedstrøms Fiskumfossen og Tømmeråsfossen for å få et overblikk over situasjonen for laksen, sier han.