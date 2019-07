Vil stoppe planene om vindmøller på Innvordfjellet 

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Karin Andersen fra Naturvernforbundet i Trøndelag spør i Drammens Tidende om fylkeskommuner som Østfold og Buskerud synes det er greit å komme til Trøndelag å rasere sårbare naturområder. MDG svarer “det er ikke greit i det hele tatt”.

– Naturvernforbundet oppfordrer oss som er politikere i Østfold, Buskerud og alle kommunene som eier Zephyr til å kreve at Zephyr ikke ødelegger naturområder i andre kommuner. Vi er helt enige med Naturvernforbundet, sier listetoppene for MDG Kristoffer Robin Haug i Viken og Tommy Reinås i Trøndelag i ei pressemelding.

MDG ønsker ikke at det skal bygges vindturbiner på Innvordfjellet.

– Det er, som NNV sier, et fjellområde med inngrepsfri natur, leveområder for hubro og ørn, med boreal regnskog, bratte berg og tusen små vann.

– Dette området har Zephyr AS fått lov til å bygge vindindustri i. Zephyr eies i hovedsak av Østfold og Buskerud fylkeskommuner. Derfor vil vi nå kreve at selskapet stopper videre utbygging og planer, vi har ikke mer urørt natur å miste.

– Fylkestinget i Trøndelag vedtok på siste fylkesting før sommeren å si nei til mer vindkraftutbygging i Trøndelag. Et stort flertall av fylkespolitikerne i Trøndelag vil klage på alle nye konsesjonssøknader. Trøndelag har tatt 40 prosent av vindkraftutbygginga i Norge, det er mer enn nok, sier Tommy Reinås.

Fylkestingsrepresentant for MDG i Trøndelag, Tommy Reinås sier at kunnskapsgrunnlaget for konsesjonen til Zephyr er mangelfull. Det er ikke kartlagt på en god nok måte hvilket biologisk mangfold der er i området. Det er også et nødbeiteområde for reindrift.

– Vi er også kjent med at det er store forekomster av den rødlistede elvemuslingen i vannområdet. Risikoen for forurensing av vann ved vei- og sprengningsarbeid er høy. Elvemuslingen er sensitiv overfor urene vannmengder. Derfor er dette som å spille rulett med naturen, sier Tommy Reinås og Kristoffer Robin Haug.

Listetopper for MDG over hele landet undersøker nå om flere fylkeskommuner er, eller har planer om å bli, involvert på eiersida i vindkraftprosjekter som ødelegger naturområder.

