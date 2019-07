– Det er nydelig her. Jeg elsker disse småbyene

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Den 35 år gamle artisten og musikeren Luke Elliot fra New Jersey i USA var det internasjonale alibiet under Rørvikdagan som gikk av stabelen forrige uke. Og han ble betatt av møtet med kystbyen.

– Det er helt nydelig her, og jeg elsker disse småbyene, sier Elliot, som har spilt på flere festivaler i Norge og Sverige i sommer.

Fikk enorm respons

Historien om Luke Elliot er ganske spesiell. Han ble «oppdaget» av VG-journalist Eirik Mosveen da han bodde i USA. Han skaffet den talentfulle musikeren mye omtale, og etter hvert kom Elliot til Norge for å spille inn sin første plate, «Dressed for the Occasion» i Halden.

– Jeg visste ikke hvordan jeg skulle lage et helt album. Jeg hadde bare sanger som jeg hadde hatt i hodet mitt i flere år, forteller Elliot, som skryter av produsenten John Agnello som hjalp til med å forme plata.

Reaksjonene lot ikke vente på seg etter plateslippet i 2015. Anmelderne var fra seg av begeistring og et stadig større publikum fikk øynene opp for ham.

– Det er jo smigrende at folk liker det du lager. Du håper jo at det skal gå bra, men det var ikke noe jeg hadde forventet, sier Elliot som har vært i studio og spilt inn oppfølgerplata.

Og det er med en langt større selvtillit at han slipper den.

– Jeg er veldig fornøyd med plata og er langt mer selvsikker denne gangen. Nå hadde jeg en mye bedre ide om hvordan man skal lage ei plate, sier Elliot.

Gjennom felles bekjente kom Elliot i kontakt med Sivert Høyem, som er med på duetten «Somebody’s Man» fra den kommende plata.

– Vi fant tonen raskt, og han har vært utrolig viktig for meg. Han har hjulpet meg med å etablere meg i land som Danmark og Hellas, forteller Elliot.

Norge ble viktig

Han har stor tro på at den kommende plata også skal bli en suksess.

– Det låter jævla bra. Det har blitt et personlig album med mer karakter.

– Hva tror du er grunnen til at det var her i Norge du fikk det første gjennombruddet?

– Norge er ikke et stort land. Så den kjærligheten vi fikk i pressen gjorde det lettere å få oppmerksomhet enn hva tilfellet ville vært i USA eller Storbritannia. Så mye av suksessen jeg opplever skyldes i stor grad Norge og at det ikke er et så stort land, sier Elliot.

– Hvorfor har nordmenn falt for musikken din da?

– Dere har sans det følelsesmessige og sentimentale, smiler Elliot.

Delikat balanse

Når Luke Elliot skal beskrives, er det mange kjente navn som trekkes fram. Nick Cave, Leonard Cohen og Richard Hawley er bare noen av referansene. Selv synes ikke Elliot at det er noe negativt å bli sammenliknet med andre.

– Det er hyggelig at de navnene blir nevnt. Men jeg har aldri sagt dem selv. Jeg vil ikke at folk skal tro at jeg sammenlikner meg med dem, og ønsker at folk skal finne ut selv hva de mener.

Som alle andre musikere har Elliot latt seg inspirere av andre, men prøver å distansere seg når han selv lager musikk.

– Jeg unngår bevisst å høre på annen musikk når jeg spiller inn plate. Jeg vil være så ærlig som mulig. Jeg liker selvfølgelig selskapet til heltene, men jeg må gjøre min egen ting. Men du blir jo selvfølgelig påvirket av alt du hører på, men hva er så ille med det? Men det er en delikat balanse, som med all kunst.