Camilla og Markus fra Jøa: – Det er ikke noe hysteri på fødeavdelingen

LEVANGER: – Det er ikke noe hysteri på avdelingen. Vi fikk et oversiktlig informasjonsbrev med en gang vi kom hit, så vi har ikke hatt grunn til uro, forteller ekteparet Leithe-Lajord.

Filip – deres andre barn – kom til verden på søndag. Etter to dager på avdelingen er familien klare for hjemreise.

Er selv sykepleier

Flere nyfødte har blitt innlagt på barneavdelingen på Sykehuset Levanger med hudinfeksjon kort tid etter hjemreise fra barsel. Infeksjonen blir behandlet med antibiotika, opplyser sykehuset.

– Vi kjenner at vi er mer avslappet med nummer to. Hvis man blir smittet, så må man ta det deretter. Vi vet hva vi skal se etter. Det kan nok se mer dramatisk ut enn det er; med munnbind og hansker, sier Markus.

Camilla arbeider selv som sykepleier på sykehuset.

– Bakterier og infeksjoner ikke noe du har lyst til å høre om når du kommer på en barselavdeling, men nå er situasjonen en gang sånn, og da må vi ta de forholdsreglene vi får beskjed om, sier hun.

– Føler at vi maser

Ekteparet merker at smittevernstiltakene fører til mye ekstrajobb for de ansatte.

– Den første gangen vi var her hentet vi utstyr selv. Nå må vi ringe på de ansatte for alt, så vi føler at vi maser, men de tar det med et smil. Så vi blir godt tatt vare på og har det fint. Det er dyktige ansatte her, og vi er veldig takknemlige, avslutter ekteparet.