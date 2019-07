Fylkesmannen sier nei til næringskjøring med ATV

NAMDALSAVISA

LIERNE: – I Lierne er det mange som har utleie av jakt og fiske i utmarka som en stor del av næringsgrunnlaget på gårdene. De har behov for å kjøre utstyr ut og inn til hytter som ligger langt fra veg, og har søkt kommunen om tillatelse til bruk av ATV for å utføre denne transporten, forteller rådmann Karl Audun Fagerli.

Nå er disse tillatelsene satt på vent mens Fylkesmannen vurderer om de skal settes til side.

Kjent problem

Lierne kommune fikk i 2011 kraftig kritikk for å være for snill med tillatelser om motorisert ferdsel i utmark.

– Det gjorde at vi i 2013 fikk i stand et møte med Fylkesmannen der vi ble enige om noen feller retningslinjer. Blant annet har kommunen redusert antallet turer den enkelte får tillatelse til veldig mye. Det vi ble enige om der fungerte i 2014, 2015, 2016 og 2017. Men i 2018 var det plutselig stopp da et sammenslått fylkesmannsembete sa stopp, sier Fagerli som blant annet er sterkt kritisk til når varselet om mulig endring av vedtak kom.

– Ifølge forskriften har Fylkesmannen tre uker på å varsle om at de vil sette til side et kommunalt vedtak. Det første vedtaket om å tillate barmarkskjøring i næringsøyemed vi gjorde i kommunen i kommunestyret i mai. Grunnen til at vi tok saken helt til kommunestyret var at administrasjonen ville ha ei politisk forankring av det første vedtaket, forteller Fagerli.

De hørte ikke noe fra Fylkesmannen, og etter at tre uker var godt ble flere tilsvarende saker behandlet administrativt slik det er gitt dispensasjon til.

– Etter seks uker kom varslet om at den første saken vurderes omgjort. Så kom det på de andre påfølgende dager.

Fagerli synes det er betenkelig at brevene fra Fylkesmannen ble sendt ut den dagen både ledelse og saksbehandlere hos fylkesmannen tar ferie.

– Vi i kommunen er ikke høringspart, men vi har uttalelsesrett. Men når vi ikke får snakke med verken de som har skrevet brevet eller de som sitter i ledelsen er det vanskelig for oss å ta stilling til det fylkesmannen framhever i brevene, sier han.

Rådmannen har bedt om ei juridisk begrunnelse for at Fylkesmannen har signalisert at de vurderer omgjøring av kommunale vedtak, men det har han ikke fått.

– Kommunen, og de som har fått tillatelsene fra kommunen, har tre uker på seg til å svare på brevet fra Fylkesmannen. Det er vanskelig når vi ikke vet hva som ligger bak juridisk fra fylkesmannen.

Motsatt av forskriften

– I føringene til ny kommunelov og ny forvaltningslov går det tydelig fram at terskelen for at Fylkesmannen skal kunne heve et kommunalt vedtak nå skal være mye høyere. Jeg synes ikke de signalene som Fylkesmannen sender ut sammenfaller med det Stortinget har bestemt, sier rådmannen.

Han er også kritisk til måten Fylkesmannen prøver å unnskylde at de ikke opprettholdt den første fristen.

– Det at fylkesmannen (FM) i ettertid mener at saken har glippet for dem, er forunderlig all den tid saksbehandleren hos FM var i telefonisk kontakt både med saksbehandler og med sekretæren for motorfordelsutvalget to ganger før fristen gikk ut. Likevel kom ikke svaret før 16. juli. Jeg har også funnet grunn til å minne fra til Miljøverndirektøren om at eventuelle spørsmål til saksbehandlinga i kommunen skal rettes til rådmann, og spørsmål til kommunestyrevedtak skal rettes til ordføreren. Det har ikke Fylkesmannen gjort i dette tilfellet, sier Fagerli.