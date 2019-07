Lurt trill rundt av Solskjærs datter

NAMDALSAVISA

OSLO: I hovedrollen var Karna Solskjær, dattera av Manchester Uniteds manager Ole Gunnar Solskjær.

– Dette er nok ett av de beste lagene vi noen gang har møtt. Vi fikk en leksjon på hvordan fotball kan spilles, innrømmer Ragnar Moen, trener for Hållingens jenter 17, etter 1-7 tapet tirsdag ettermiddag.

Før siste gruppespillskamp var Hållingens møte med Clausenengen et møte mellom topp og bunn på Norway Cup-tabellen. Hållingen hadde tapt sine to første kamper mot Nordre Fjell Fotball og Elverum, mens Clausenengen sto med to triumfer.

Dominerte

Laget fra Høylandet hadde tydelig respekt for barndomsklubben til Ole Gunnar Solskjær, norsk fotballegende og manager for Manchester United. Allerede etter noen minutters spill sto det 2-0 til laget fra Kristiansund.

Hållingen møtte et meget godt Clausenengen-lag, anført av United-managerens datter Karna Solskjær, som nok har lært et triks eller to av far. Hun sto bak mye av det Clausenengen foretok seg, både som dirigent, pasningslegger, driblefant og avslutter, og trønderne hadde sitt hyre strev med å få tak på Solskjær.

Runa Aarmo hadde en svett ettermiddag på Ekeberg.

– Resultatet ble kjipt og litt mer enn hva vi hadde tenkt, men jeg tror kanskje dette er det beste laget vi har spilt mot noen gang, sier Aarmo.

Redd for å skade henne

Aarmo hadde en rekke dueller med Solskjær og var redd for å gå for tøft i.

– Hun var veldig god og rask. Jeg var nesten redd for å skade henne. Jeg tror jeg klarte meg ganske bra, sier hun og smiler.

– Hvor godt kjenner du Ole Gunnar Solskjær?

– Han var her på Ekeberg i går for å se på Clausenengen, og da fikk vi ta bilde med han, forteller Runa Aarmo entusiastisk.

Selv Clausenengen dominerte sjansestatistikken og ballbesittelse, viste Hållingen utover i kampen at de kunne skape sjanser på en god motstander. Tre minutter før pause scoret Hållingen turneringas første mål, da Maren Tyldum kom gjennom alene, rundet keeper, og satte ballen i tomt mål.

Minuttet senere ga Clausenengen svar på tiltale og økte til 3-1. Kristiansund-laget scoret fire ganger i andre omgang og kontrollerte kampen.

- To veldig gode kamper

Etter tre tap blir det B-sluttspill for Hållingen, uten at trener Moen dekker for det.

– Fra gruppespillet sitter vi igjen med to veldig gode kamper, og så møtte vi et skikkelig godt lag i dag som spiller oss ut. Nå blir det spennende kamper i B-sluttspillet, sier han.

Onsdag formiddag venter Røa IL i 16-delsfinale for Hållingen.