Ordfører i Grong: – Vi kan ikke gi opp

NAMDALSAVISA

GRONG: – At vi har fått avslag på søknaden om skadefelling fra departementet er ikke overraskende, sier Åkerøy til NA.

Han beskriver soneforvaltninga som «håpløs».

– Det er sagt fra Stortinget at vi har et kjerneområde. Men hva gjør man når ei binne opererer i området? Jo, de lar henne få holde på. Fortsetter det slik, blir området til slutt utarmet. Det går ikke an å holde på sånn, sier han.

– Hva gjør kommunen etter avslaget?

– Det har vi ikke drøftet ennå. Vi har allerede prøvd via politiske samarbeidspartnere. Men vi må løfte det opp på et høyere nivå. Det må bli en sak, sier Åkerøy.

Han legger ikke skjul på at han er oppgitt.

– Vi føler oss maktesløse. Vi kommer oss ikke av flekken, sier han, og fortsetter:

– Jeg skjønner at de er skeptiske til å ta ut binna. Men det virker ikke som om det hjelper å klage uansett hva vi gjør. Det er nesten så vi vet svaret før vi har fått svar på klagen. Vi føler ganske stor frustrasjon når vi møter den samme holdninga hele tida.

– Men vi kan ikke gi opp på vegne av næringa. Vi må sørge for levedyktige vilkår i framtida, sier grongordføreren.

Satt sjakk matt

– Næringa i de beiteprioriterte områdene er satt sjakk matt, så lenge ei binne med tre unger får fortsette å herje i saueflokkene i Grong og Namsskogan. Det er stikk i strid med Stortingets vilje.

Det sier stortingsrepresentant Elin R. Agdestein (H) til Trønder-Avisa.

Hun skjønner frustrasjonen som sauebønder og kommuner opplever etter at departementet nå opprettholder vedtaket om avslag på søknader om skadefelling av binna og ungene.

At den opererer midt i et beiteprioritert område der beitedyr skal ha forrang, spiller ingen rolle. Å oppfylle bestandsmålet på tre årlige ynglinger veier tyngre, ifølge direktoratet.

Håper på løsning

Det reagerer Agdestein sterkt på. Hun har vært i kontakt med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet, og håper de finner ei løsning sauebøndene kan leve godt med.

Hun mener at direktoratet med de to avslagene sine i realiteten har utvidet det vedtatte yngleområdet for bjørn i gamle Nord-Trøndelag.

Det finner hun seg ikke i, og mener at det er et helt uakseptabelt grep fra direktoratets side. Hun mener at avslagene på felling av binna utfordrer hele rovdyrforliket i Stortinget, som allerede er skjørt.

– De har prøvd seg på å utvide bjørneområdet i Trøndelag. Men det ble nedstemt i Stortinget. Her ligger det et tydelig signal om at soneforvaltninga skal være tydelig. Dette er et godt eksempel på at grensene tøyes fra forvaltningas side, mener Agdestein.

For henne teller hensynet til beitenæringa mest.

– Det kan også godt hende at bestandstallet allerede er oppfylt. Datasimuleringene som de i dag gjør for å anslå størrelsen på bjørnestammen, er ikke god nok. De er for usikre, sier Agdestein, som mener diskusjonen nå må tas.

PS: Tirsdag kveld opplyser ordfører Skjalg Åkerøy til NA at det er funnet et nytt kadaver i Harran natt til tirsdag. Kommunen søkte omgående om skadefelling. Men Fylkesmannen i Trøndelag sa tvert nei.