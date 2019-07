Sauebonde om vedtak: – Fortvilet, forbannet og oppgitt

NAMDALSAVISA

HARRAN: – Det kom en SMS. Innholdet i den var ingen bombe, sier Randi Lund til NA.

Opprettholder vedtak

Klima- og miljødepartementet opprettholder Miljødirektoratets vedtak av 8. juli og 16. juli om avslag på søknader om skadefelling av binne med unger i et avgrenset område i Grong, Høylandet og Namsskogan kommuner.

Hittil i sommer er det funnet mellom 70 og 80 kadaver på vestsida av E6 nord i Grong og Namsskogan.

Departementet har lagt vekt på bestandssituasjonen for bjørn, som ligger under bestandsmålet nasjonalt og i regionen.

«Felling av binne med unger vil etter departementets vurdering i nåværende situasjon ikke være forenlig med en forvaltning som skal legge til rette for at vi når bestandsmålet for bjørn. Klagen tas dermed ikke til følge», heter det i konklusjonen fra departementet.

Departementet vurderer videre at det bør gis tilskudd til og settes i verk tiltak for å forebygge skader forårsaket av bjørn i de berørte områdene i Grong og Høylandet.

I lys av skadepotensialet har departementet gjort ei vurdering av muligheten for å flytte binna med unger.

«Det er imidlertid svært tvilsomt om et slikt tiltak vil ha ønsket effekt, og flytting er derfor ikke ansett som et hensiktsmessig tiltak i dette tilfellet».

Fortvilet

– Hva tenker du om avslaget?

– Det egner seg ikke på trykk det jeg tenker. Jeg har ikke sterke nok ord, svarer hun.

– Hvordan oppleves det å få et nytt avslag om skadefelling?

– Jeg blir både forbannet, fortvilet og oppgitt, sier sauebonden i Harran.

Hun har sluppet 310 voksne dyr og 500 lam på beite.

Tidlig i juli fant hun de første kadavrene. Men hun frykter tapstallene blir verre.

– Vi har funnet 24 dyr døde. Men vi vet jo av erfaring at vi må gange det vi har funnet med minst tre, sier Lund, og fortsetter:

– Det er jo mye igjen av beitesesongen ennå. Det kan bli en blodig sommer, selv om tapstallene allerede er stygge.

– Hva gjør dere videre?

– Hva kan vi gjøre?

– Det er ikke så mye annet å gjøre enn å følge med. Det eneste som nytter å bruke av forebyggende tiltak – skadefelling – får vi ikke bruke. Det virker jo som om myndighetene også har gitt opp. Det nytter ikke å ta heim 800 dyr.

Sammen med samboeren bruker hun tid på å lete etter kadaver. Men ettersom dyra er spredt over et stort område, blir det som å lete etter nåla i høystakken.

– Mange plasser er det så tett av gammel granskog, at det nesten ikke går an å gå, forteller hun.

Kan ikke gi opp

Sauebonden Randi Aune at hun har tenkt tanken på å gi opp drifta.

– Ja, den ene dagen tenker vi det. Men samtidig skal vi ha noe å leve av. Når du er 60 pluss/minus er det ikke bare å finne seg noe nytt, sier hun.

Hun sier bjørnens herjinger «går ut over så mye».

– Det går ikke an å forstå det fullt ut før man selv har vært midt oppe i det. Vi forstå heller ikke hvordan libyggen hadde det på det verste, sier hun.

– Men dere står på videre?

– Ja, foreløpig gjør vi det. Vi holder i hop, det er viktig oppe i det hele. Det er en ganske høy terskel å bestemme seg for å slutte. Man må jo ha noe å leve av. Det er en vanskelig avveining dette. Det er mange ganger man har håpet at det vil bli bedre. Men det er bare blitt verre, mener Randi Aune.