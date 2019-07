Sier opp skadefellingsavtale

NAMDALSAVISA

I januar i år inngikk Namsskogan og Grong en avtale om samarbeid mellom kommunale skadefellingslag.

Nå har Grong kommune sagt opp avtalen som har ei oppsigelsestid på seks måneder.

Ifølge brevet fra grongrådmann Svein Helland er bakgrunnen for avtaleoppsigelsen etter seks måneders virketid et behov for reforhandlinger av avtalens innhold.

– Bakgrunnen er at vi fra vår side ønsker å gjennomgå avtalen på nytt og ikke minst klargjøre avtalen vedrørende ansvarsforholdene oss kommuner imellom, står det i oppsigelsen.