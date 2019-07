NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Bryggerifestivalen foregår 1.–3. august, og samler flere av de ypperste trønderske, nasjonale og internasjonale bryggeriene.

Ingen av namdalsbryggeriene er med i år, men fredag blir det i hvert fall namdalsk underholdning. Da spiller nemlig Tora minikonsert på Bryggeriscenen.

Bandet med Tora Dahle Aagård i spissen skal også spille under Notodden Bluesfestival 3. august, og 8. august kommer bandet for å holde konsert under Kolvereiddagan.